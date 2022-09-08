В Адыгее для возрождения черкесских садов привлекли волонтеров

В Адыгее восстанавливают древние черкесские сады. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее взяли курс на восстановление черкесских садов. Для этих целей привлекли научное сообщество и волонтеров.

- Стремимся восстановить древние адыгские сорта плодовых деревьев, а также сберечь сохранившиеся посадки, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - На днях здесь была проведена уборка, расчищена близлежащая территория, вырезаны сорные деревья, обрезаны сухие ветки, плодовые деревья огорожены.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в естественных условиях сохранилось всего 5-7% садов. Причиной их исчезновения стали изменение климата, зарастание лесов сорняками и плетущимися кустарниками. Немаловажным фактором является и вырубка древних деревьев.