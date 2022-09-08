Администрация Красноармейского района подала иск в суд на закрытие мусорного полигона в станице Полтавской

Администрация Красноармейского района подала иск в суд на закрытие мусорного полигона в станице Полтавской. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Васин в своем telegram-канале.

- Учитывая многочисленные обращения граждан и жалобы, по результатам длительной претензионной работы мною было реализовано право в соответствии с ч.1 ст.53 АПК РФ на обращение в арбитражный суд в защиту публичных интересов и подано исковое заявление с требованием обязать ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон твердых коммунальных отходов, - написал Юрий Васин.

Уточняется, что 7 сентября краевым Арбитражным судом возбуждено дело.

Ранее жители неоднократно обращали внимание на нарушения при эксплуатации мусорного полигона в станице Полтавской.