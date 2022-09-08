Депутат Владислав Тепляков по традиции подарил юным яхтсменам мороженое

Спортивная школа 13 и Центр Олимпийской подготовки по водным видам спорта ежегодно проводят регату на кубок Skypark. Количество участников варьируется от 80 детей с 9 до 16 лет. Крупнейшее сочинское соревнование в этом году.

Регата проходила с 22 по 28 августа 2022 года в акватории Черного моря с остановкой на буне у Приморского пляжа. Там депутат Владислав Тепляков подарил молодым чемпионам мороженое. Отдыхающие с детьми на пляже рядом решили, что это акция для всех, депутат не растерялся и вернулся с новой партией, которую отдали маленьким гостям курорта.

Взрослые уточнили, почему для них акция не предусмотрена, депутат ответил:

- Дети это самое святое в нашей жизни, важно поощрять их стремления и обязательно поддерживать инициативы. Хотя баловать тоже надо иногда, на сходах граждан часто дарю детям сладости и неоднократно получал замечания от их родителей. А взрослых баловать не надо, сами справятся, - с юмором прокомментировал Владислав Тепляков.