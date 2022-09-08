В Адыгее первый этап конкурса "Народный участковый" начнется с 11 сентября

В республике 11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи могут проголосовать за лучшего участкового. В республике 11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

- Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с 11 по 20 сентября будет проходить онлайн-голосование на районном уровне. Второй этап проведут с 7 по 16 октября, по итогом которого будет избран победитель, представляющий Адыгею на заключительном этапе.