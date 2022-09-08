На Кубани откроются более 2,8 тысячи избирательных участков Фото из архива КП

Видеофиксацию организуют на выборах с 9 по 11 сентября на Кубани. Видеонаблюдение с онлайн-трансляцией на избирательных участках не планируется.

Так, вариант записи позволит сэкономить выборный бюджет – стоимость онлайн-трансляции может обойтись более чем в 115 миллионов рублей. Общий же объем расходов на выборах с дополнительными средствами составляет 480 миллионов рублей.

Кроме того, видеофиксация позволит сделать выборы объективными и прозрачными. Запись продолжится после закрытия избирательных участков и до подсчета голосов и определения итогов.

Записи сохранятся на цифровых носителях и будут доступны для пересмотра.

Напомним, 9 сентября в Краснодарском крае откроется более 2,8 тысячи избирательных участков. До 11 сентября в регионе проведут 102 избирательные кампании.