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Общество8 сентября 2022 11:57

Видеофиксацию организуют на выборах с 9 по 11 сентября на Кубани

Запись обстановки на избирательных участках сохранится на цифровых носителях
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани откроются более 2,8 тысячи избирательных участков Фото из архива КП

На Кубани откроются более 2,8 тысячи избирательных участков Фото из архива КП

Видеофиксацию организуют на выборах с 9 по 11 сентября на Кубани. Видеонаблюдение с онлайн-трансляцией на избирательных участках не планируется.

Так, вариант записи позволит сэкономить выборный бюджет – стоимость онлайн-трансляции может обойтись более чем в 115 миллионов рублей. Общий же объем расходов на выборах с дополнительными средствами составляет 480 миллионов рублей.

Кроме того, видеофиксация позволит сделать выборы объективными и прозрачными. Запись продолжится после закрытия избирательных участков и до подсчета голосов и определения итогов.

Записи сохранятся на цифровых носителях и будут доступны для пересмотра.

Напомним, 9 сентября в Краснодарском крае откроется более 2,8 тысячи избирательных участков. До 11 сентября в регионе проведут 102 избирательные кампании.