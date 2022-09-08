Михаил Забелин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 106-летием. Глава региона обратился с пожеланиями к Михаилу Забелину из Лабинского района Кубани.

Михаил Забелин родился в 1916 году в станице Каладжинской Краснодарского края. С января 1942 года по май 1945 года участвовал в событиях Великой Отечественной войны - воевал в составе 9-го гвардейского полка 3-й гвардейской дивизии. Сейчас ветеран проживает в селе Гофицкое Лабинского района.

В числе наград Михаила Алексеевича - два ордена Красной звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

- Михаил Алексеевич ушел на фронт молодым парнем. Носил звание командира орудия, старшего сержанта. После войны работал в сельском хозяйстве. Поздравляю Михаила Алексеевича с днем рождения. Его боевой и трудовой жизненный путь всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Крепкого здоровья ветерану! – поздравил Михаила Забелина глава региона.