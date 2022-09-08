Денис Хмелевской выступил в поддержку СВО

Денис Хмелевской

Председатель реготделения СРЗП в Краснодарском крае, депутат ЗСК Денис Хмелевской выступил с приветственным словом к жителям Краснодара на концерте в поддержку российской армии и президента РФ и выразил благодарность каждому жителю Кубани, кто оказал помощь беженцам и мирным жителям братской республики, а также военнослужащим через наше региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

- Наша партия взяла шефство над добровольческим отрядом «Барс-1». Будем помогать им. Я хочу сказать, что победа в том числе зависит и от нас самих. Битвы развиваются сегодня и на информационном поле. Идет война за умы, за сознание, - сказал Хмелевской. - Поэтому только объединившись вместе с нашей армией, с президентом РФ, мы победим. Уверен, так и будет. За Россию, за президента, за нашу победу - трехкратное ура!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае