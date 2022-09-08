«Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха

Фото предоставлено ООО «РН — Морской терминал Туапсе»

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменением климата».

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

С 2018 года Компания направила более 200 млрд рублей «зеленых» инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма «зеленых» инвестиций составила порядка 55 млрд руб.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%. Результаты достигнуты за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Расположенное на черноморском побережье ООО «РН-Морской терминал Туапсе» использует на своих объектах самые современные инженерные решения. Все резервуары с бензинами оборудованы понтонами или подключены к газоулавливающей системе, которая предназначена для улавливания паров бензина, высвобождаемых во время технологических операций и ранее выбрасываемых в атмосферу. Все резервуары с дизельным топливом оборудованы устройствами сокращения выбросов. Стендерные установки глубоководного причала также подключены к существующей газоулавливающей системе предприятия для отвода паров бензина.

Следуя принципам открытости экологической информации, ООО «РН-Морской терминал Туапсе» информирует население города Туапсе о качестве атмосферного воздуха на границе территории предприятия. У административного здания установлен городской экомонитор – специальный светодиодный экран, круглосуточно транслирующий данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Информация для монитора формируется на основании обработки результатов замеров автоматизированных стационарных постов контроля.