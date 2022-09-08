В парке Сочи задержали браконьера

По понедельникам и вторникам охота запрещается. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В нацпарке Сочи был задержан браконьер. Мужчина охотился на животных без разрешения. Инспекторы каждый день обходят территорию парка и контролируют соблюдение правил.

- В день покоя был задержан нарушитель в охотничьих угодьях. Браконьер охотился на перепела без соответствующего разрешения, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Стоит отметить, что в отношении мужчины составили административный материал. Нарушителю грозит штраф.

К слову, в сентябре идет сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, продлится он до 20 января 2023 года. Однако есть дни покоя. По понедельникам и вторникам охота запрещается.