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Общество8 сентября 2022 12:42

В парке Сочи задержали браконьера

Мужчина охотился без разрешения
Ангелина НАЗАРЧУК
По понедельникам и вторникам охота запрещается.

По понедельникам и вторникам охота запрещается.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В нацпарке Сочи был задержан браконьер. Мужчина охотился на животных без разрешения. Инспекторы каждый день обходят территорию парка и контролируют соблюдение правил.

- В день покоя был задержан нарушитель в охотничьих угодьях. Браконьер охотился на перепела без соответствующего разрешения, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Стоит отметить, что в отношении мужчины составили административный материал. Нарушителю грозит штраф.

К слову, в сентябре идет сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, продлится он до 20 января 2023 года. Однако есть дни покоя. По понедельникам и вторникам охота запрещается.