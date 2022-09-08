Выборы главы Адыгеи состоятся 11 сентября

Для голосования Президентом России Владимиром Путиным представлены три кандидатуры
Фото: Иван Макеев
В Адыгее состоятся выборы главы республики. Для голосования президентом России Владимиром Путиным представлены три кандидатуры.
- В список представленных кандидатов вошли: депутат Госсовета – Хасэ РА Евгений Грунин, нынешний глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также председатель комитета Госсовета – Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», выборы главы Адыгеи запланированы на 11 сентября. Решение будут принимать депутаты Государственного Совета-Хасэ, которые утвердят одну кандидатуру из внесенных президентом России.