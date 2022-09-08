На Кубани на 49% упал спрос на новостройки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани на 49% упал спрос на новостройки. Эксперты ЕРЗ рассчитали с начала 2022 года падение спроса в 50 регионах, сообщает «РБК Недвижимость».

Так, количество сделок в Краснодарском крае с новостройками сократилось на 49%. Кубань вошла в топ-15 регионов по падению спроса, заняв 13-е место таблицы.

Так, в первом квартале 2022 года в регионе заключили 15 тысяч 424 договора долевого участия. Во втором квартале число сделок уменьшилось до 7 тысяч 857.

Первое место рейтинга заняла Якутия – в республике отмечено падение спроса до 80%. На втором месте расположились Челябинская и Удмуртская области – до 69% и 68% соответственно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спрос на квартиры в Сочи у жителей Краснодара снизился. По сравнению с прошлым годом показатель упал в два раза.