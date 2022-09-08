Почти 60% общественного транспорта Краснодара подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото из архива КП

Приложение для отслеживания общественного транспорта тестируют в Краснодаре. Об этом сообщили на пресс-брифинге в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новое приложение позволит отслеживать транспорт, например, время прибытия к нужной остановке. Кроме того, будет отображаться вид транспорта – это позволит маломобильным пассажирам выбрать нужный автобус или троллейбус. Приложение разрабатывается компанией из Екатеринбурга. Тем временем власти Краснодара проводят работы по подключению всех водителей к системе.

Известно, что транспорт МУП «КТТУ» полностью подключился к работе приложения. Уточняется, что работа платформы начнется после подключения в Краснодаре не менее 90% автобусов и маршруток.

- Мы тестируем приложение совместно с общественниками. Все замечания принимаем и вносим правки. Сейчас завершается первый этап. Готовность второй фазы разработки приложения запланирована на конец года, - отметила замдиректора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Наталья Ронжина.

Так, на первом этапе пассажиры смогут узнать о времени прибытия транспорта, расстоянии от остановки и выбрать маршрут. На втором этапе появится возможность оставлять обращения к органам власти.

К слову, сейчас почти 60% общественного транспорта Краснодара подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».