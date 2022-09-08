На Кубани осудят четырех телефонных мошенников за обман 10 жителей на 1,6 млн рублей

Дело направили в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят четырех телефонных мошенников. Обвиняемые обманули 10 жителей на 1,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, четыре жителя Оренбургской области, в том числе 17-летний подросток, придумали мошенническую схему. Несовершеннолетний опубликовал в интернете электронную анкету от имени несуществующей женщины об оказании интимных услуг. После этого он предложил отцу обманом похитить деньги граждан, которые будут звонить по телефону, указанному в объявлении.

На звонки отвечали двое 14-летних подростков, которые, имитируя женский голос, обманывали абонентов и требовали предоплату за услуги.

- После перевода денег потерпевшими на банковские счета преступников совершеннолетние участники преступной группы звонили жителям края, представляясь директором «салона», сотрудники женского пола которого якобы предоставляют услуги интимного характера за деньги, незаконно требовали перечисления денежных средств, высказывая угрозы применения физического насилия, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Всего мошенникам удалось обмануть 10 жителей. Обвиняемые похитили более 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что ущерб пострадавшим возместили.

- Обвиняемые на стадии следствия вину в преступлении признали полностью. Уголовное дело направлено в Тимашевский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.