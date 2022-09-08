В Новороссийске планируют построить объездную трассу протяженностью 13 км

Объездная дорога позволит соединить трассы М-4 «Дон» и «Новороссийск – Керчь» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске планируют построить объездную трассу «Цемдолина – улица Портовая». На Восточном экономическом форуме заключены соглашения с намерением построить в городе-герое транзитную дорогу протяженностью почти 13 километров.

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, трасса разведет потоки грузового транспорта и автотуристов.

- Новая скоростная магистраль «Цемдолина – улица Портовая» разведет потоки грузовиков и автотуристов, которые едут на курорты Геленджика и Абрау-Дюрсо, разгрузит центр Новороссийска. Проект дорогостоящий, и справиться с ним можно только с помощью механизма государственно-частного партнерства, - отметил губернатор.

Уточняется, что новая объездная дорога позволит соединить трассы М-4 «Дон» и «Новороссийск – Керчь».