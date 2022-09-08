На Кубани от COVID-19 можно привиться назальной вакциной

Теперь на Кубани привиться от коронавируса можно и внутримышечно, и назально Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани доступна назальная вакцина от COVID-19. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

- В осенний период традиционно отмечаем подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, поэтому сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться или пройти ревакцинацию, - отметила замглавы региона.

Уточняется, что в крае вакцинацию от коронавируса проводят в 240 пунктах. Теперь жители могут получить здесь прививку и внутримышечно, и назально.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе стартовала вакцинация против гриппа. В крае планируют привить более трех миллионов человек.

А 8 сентября в Краснодаре заработали передвижные пункты вакцинации против гриппа. Бесплатно привиться также можно в поликлиниках края.