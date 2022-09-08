На Кубани строительные организации перечислили в бюджет края более 9,2 млрд рублей

Строительные организации отправили на 19,8% больше налогов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани строительные организации перечислили в бюджет края более 9,2 миллиарда рублей. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговые поступления от отрасли выросли на 19,8%.

- Экономическая ситуация в строительной отрасли Краснодарского края остается стабильной. Средняя зарплата работников выросла на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Налоговые поступления от строительных организаций в консолидированный бюджет края тоже увеличились. Они составили более 9,2 миллиарда рублей, – сообщил вице-губернатор края Евгений Наумов.

Уточняется, что сегодня Краснодарский край входит в топ-3 регионов по объемам ввода жилья. Кубань уступает лишь Московской области и Москве. Только за восемь месяцев 2022 года на Кубани ввели более 4,7 миллиона квадратных метров жилых помещений. Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, одновременно с вводом жилых домов на территории всего региона активно строят школы и детские сады. Также возводят объекты здравоохранения и спорта.