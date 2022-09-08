На Кубани поздравили лучших сотрудников минфина. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поздравил лучших сотрудников минфина с профессиональным праздником. Работники министерства финансов края отмечают День финансиста.

- Эта профессия требует высочайшей компетентности, добросовестности, терпения, умения видеть за документами и цифрами нужды людей. Во многом благодаря грамотному планированию и распределению денежных ресурсов успешно развивается экономика края. Также повышается качество жизни людей, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что развитие всех отраслей Кубани – это заслуга сотрудников финансовой системы. Без них было бы невозможно развитие медицинских технологий, строительство дорог, детских садов и школ.

На данный момент наибольшая часть расходов идет на социальную сферу. На нее приходится 265,3 миллиарда рублей, что составляет 65% бюджета.

Сегодня Краснодарский край входит в число лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Уже принят план обеспечения устойчивого развития экономики.