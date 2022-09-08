Центр общественного наблюдения за выборами будет работать с 9 по 11 сентября. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре открыли центр общественного наблюдения за выборами. Он будет работать с 9 по 11 сентября круглосуточно и для всех желающих.

- В этом году выборы проходят в беспрецедентных условиях давления со стороны недружественных стран Запада. Мы ожидаем попытки манипулировать общественным мнением. На выборах будут фейки и нештатные ситуации. Также ожидаются попытки выбить из колеи председателей и членов избирательных комиссий. Возможно, кто-то устроит шоу. Мы к этому готовы, будем с этим работать, - сообщила председатель Общественной палаты Краснодарского края и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани Любовь Попова.

Уточняется, что центр общественного наблюдения – это независимая площадка. В нем подготовили 15 рабочих мест с компьютерами, зону для работы журналистов и пресс-конференций. Также большой экран для прямых эфиров и подключений региональных и федеральных экспертов.

В центре будут постоянно находиться члены мобильных групп наблюдателей. Их основной задачей является оперативно выезжать на участки для анализа спорных и конфликтных ситуаций.

ЦОН находится по адресу: Краснодар, улица Северная, 405.