В администрации прорабатывают меры дополнительной финансовой поддержки педагогов. Фото: Станислав Телеховец

В Краснодаре в 2023 году введут дополнительные выплаты для педагогов. Это касается учителей школ и системы дополнительного образования, а также педагогов отрасли культуры и дошкольных учреждений.

- Ряд мер поддержки учителей действует на краевом уровне. Существуют и муниципальные выплаты. Но этого недостаточно для дальнейшего развития отрасли и привлечения в школы молодых педагогов, - сообщил и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

Уточняется, что с вводом в 2023 году новых школ эта потребность возрастет. Работа учителем — это не столько профессия, сколько призвание. Поэтому следующий год в России объявлен Годом педагога и наставника.

Каждый год всем педагогам, воспитателям, работникам системы допобразования выплачивают ко Дню знаний по 5 тысяч рублей. Также молодые учителя, которые проработали в школе год, получают по 25 тысяч рублей. В этом году 150 педагогов получили эти средства. Кроме того, победителям профессиональных конкурсов выплачивают по 50 тысяч рублей в виде грантов.

Максим Слюсарев поручил проработать дополнительные меры финансовой поддержки с учетом возможностей бюджета.