Премия главы города состоялась в Краснодаре. Фото: Станислав Телеховец

В Краснодаре 30 молодых жителей стали лауреатами премии главы города. Среди них — талантливые молодые специалисты, победители олимпиад различного уровня, спортсмены и лидеры молодежных общественных объединений. Церемония награждения состоялась 8 сентября.

- Мы вручаем премии лучшей части нашего города. Сейчас наши молодые специалисты в любой отрасли находятся на передовой. Ведь именно им предстоит подхватить традиции старшего поколения. А также делать город, регион и страну еще лучше, - сообщила председатель городской Думы Вера Галушко.

В 2022 году на соискание специальных премий главы Краснодара подали 76 заявок за высокие достижения в различных областях. Это спорт, культура и искусство, научно-учебная деятельность, общее и среднее образование и т. д.

В 2006 году в Краснодаре были учреждены такие ежегодные премии для талантливой молодежи. За это время их удостоились более полутысячи лауреатов.