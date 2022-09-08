Рейс Санкт-Петербург — Геленджик продлят до Анапы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Автобусы из Санкт-Петербурга в Геленджик продлят до Анапы. Маршрут запустили около месяца назад. Он все больше набирает популярность.

- Туристы из южных регионов с тем же удовольствием, что и жители Северной столицы, едут в город на Неве. Заполняемость автобусов практически 100%, - сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Уточняется, что проводился опрос, в какие города еще необходимо открыть прямые автобусные маршруты в период приостановки авиасообщения. Лидером голосования стал Симферополь. Далее в списке оказались Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.