Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 18:16

Автобусы из Санкт-Петербурга в Геленджик продлят до Анапы

Маршрут стал очень популярен среди жителей северной столицы и у южан
Мария ЧАЛАЯ
Рейс Санкт-Петербург — Геленджик продлят до Анапы.

Рейс Санкт-Петербург — Геленджик продлят до Анапы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Автобусы из Санкт-Петербурга в Геленджик продлят до Анапы. Маршрут запустили около месяца назад. Он все больше набирает популярность.

- Туристы из южных регионов с тем же удовольствием, что и жители Северной столицы, едут в город на Неве. Заполняемость автобусов практически 100%, - сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Уточняется, что проводился опрос, в какие города еще необходимо открыть прямые автобусные маршруты в период приостановки авиасообщения. Лидером голосования стал Симферополь. Далее в списке оказались Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.