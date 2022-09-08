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Общество8 сентября 2022 19:46

На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей

Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября
Мария ЧАЛАЯ
Против организатора «Формулы-1» подали иск.

Против организатора «Формулы-1» подали иск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи. Его направил департамент имущественных отношений Краснодарского края в Арбитражный суд Москвы. С организатора гонок планируют взыскать около 23 млн рублей.

- Всего в иске фигурирует четыре земельных участка. Все они расположены на территории Олимпийского парка в Сочи. Требования о взыскании неосновательного обогащения за пользование ими за разные периоды 2020–2022 годов предъявлены в совокупности на сумму свыше 21 миллиона рублей, - сообщил интернет-портал «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что также предъявили требования по процентам за пользование чужими денежными средствами. Сумма составила более 2,4 млн рублей.

Исковое заявление принято к производству. Как удалось узнать "КП"-Кубань", судебное заседание назначили на 28 ноября.