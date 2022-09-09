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Общество9 сентября 2022 4:54

Что произошло за ночь 9 сентября в Краснодарском крае: На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей

Что произошло за ночь 9 сентября в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 9 сентября в Краснодарском крае: На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей

Что произошло за ночь 9 сентября в Краснодарском крае: На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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