Что произошло за ночь 9 сентября в Краснодарском крае: На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани подали иск против организатора «Формулы-1» в Сочи на 23 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.

На Кубани от COVID-19 можно привиться назальной вакциной. Вакцинацию от коронавируса в крае проводят в 240 пунктах.

На Кубани на 49% упал спрос на новостройки. Край занял 13-е место среди регионов.

В Азовском море нашли медуз-великанов весом больше 10 кг и диаметром до полуметра. На стрекающих отразились изменившиеся погодные условия.