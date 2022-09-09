Вениамин Кондратьев сообщил об открытии избирательных участков на Кубани

На Кубани стартовали выборы-2022 Фото из архива КП

На Кубани стартовали выборы 2022. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об открытии в регионе более 2,8 тысячи избирательных участков.

Всего в крае насчитывается 4,3 миллиона избирателей, 57 тысяч из которых проголосуют впервые. Выборы пройдут в течение трех дней - с 9 по 11 сентября. Проголосовать граждане могут с 8:00 до 20:00.

Жители выберут депутатов Законодательного собрания края седьмого созыва, депутатов четырех представительных органов муниципалитетов, глав 66 сельских и городских поселений. Также запланированы дополнительные выборы депутатов 31-го Совета депутатов муниципалитетов.

- Дорогие земляки, именно от нас с вами зависит, кто в ближайшие годы будет принимать важные для края законы, благоустраивать города и станицы, реализовывать проекты. Важен каждый голос, - обратился к избирателям губернатор в своем telegram-канале.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 295 вакантных мандатов претендуют почти 1,3 тысячи кандидатов от 8 партий. В выборах участвуют и кандидаты в порядке самовыдвижения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре открыли центр общественного наблюдения за выборами. В дни голосования он будет работать круглосуточно, а 12 сентября – с 9:00 до 17:00.