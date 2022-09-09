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Общество9 сентября 2022 5:29

В Майкопе жители восточной части города остались без света из-за аварии

Бригада энергетиков устраняет поломку
Валерия ГОДОВНИКОВА
Бытовые потребители будут подключены в течение дня

Бытовые потребители будут подключены в течение дня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители восточной части города остались без электричества. Бытовые потребители будут подключены в течение дня.

- 8 сентября вечером произошло повреждение кабельной линии электропередачи 6кВ от РП - 14 до ТП-122, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», без света остались жители от улицы Хакурате до улицы Ветеранов и от улицы Подгорной до улицы Железнодорожной, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ. - Для СОШ № 15 энергетики устанавливают дизельный генератор.