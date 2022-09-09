Путевки в Сочи с вылетом в сентябре выйдут туристам не более 100 тысяч рублей

Путевки с вылетом в сентябре начнут падать в цене. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Путевки с вылетом в сентябре начнут падать в цене. Туроператоры выяснили, какие направления будут самые дешевые во время бархатного сезона. Эксперты выбрали промежуток с 12 по 18 сентября.

- По сравнению с концом августа быстрее всего дешевеют туры в Абхазию и Сочи — на 6,5 и 5,5 процента соответственно, - сообщили в ассоциации туроператоров России.

Отдохнуть 10 дней в Абхазии на двоих с перелетом и завтраками обойдется туристам в 41,5 тысячи рублей. А вот с такими же критериями путевка в Сочи выйдет отдыхающим в 54 тысячи рублей. Это намного дешевле, чем аналогичный отдых в Турции. За границей стоимость туров начинается от 99 тысяч рублей.