Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов седьмого созыва

Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва Фото: пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов седьмого созыва. В течение трех дней – с 9 по 11 сентября – на Кубани пройдут 102 избирательные кампании.

Как отметил Юрий Бурлачко, жители региона решат, кто будет представлять их интересы в региональном парламенте и в муниципальных органах власти.

- Сегодняшний выбор определит, каким будет день завтрашний. Кубань всегда отличалась высокой электоральной активностью. Убежден, что и эти выборы не станут исключением. Каждый из нас болеет душой за судьбу края, хочет, чтобы он динамично развивался. В этом и состоит наша активная гражданская позиция, которую лучше всего продемонстрировать на избирательном участке своим личным волеизъявлением, - отметил председатель краевого парламента.

Напомним, организованы более 2,8 тысячи избирательных участков. Проголосовать могут 4,3 миллиона жителей. Из них почти 57 тысяч сделают выбор впервые.

Проголосовать можно в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Кроме депутатов Заксобрания края, будут избраны 91 депутат четырех представительных органов муниципалитетов, главы двух городских и 64 сельских поселений в 30 районах. А также пройдут дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования.