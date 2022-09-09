Проголосовать можно с 9 по 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 9 сентября открылись 392 избирательных участка. Из них 377 постоянные, а остальные 15 – временные. О начале работы сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Уточняется, что в этом году в Краснодаре открылось на 17 избирательных участков больше. Проголосовать можно в течение трех дней – с 9 по 11 сентября – с 8:00 до 20:00.

- В городе будут работать 19 комплексов обработки избирательных бюллетеней - на 5 электронных урн больше, чем на предыдущих выборах. Призываю всех горожан обязательно реализовать свое избирательное право и выразить гражданскую позицию, - отметил председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов.

На участке избирателям выдадут по два бюллетеня. В одном из них можно проголосовать за кандидата от определенного избирательного округа, а в другом - за партию.

Уточняется, что первые итоги станут известны 12 сентября, а окончательные результаты - в течение следующей недели.

Для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, организуют голосование на дому. Оформить заявку можно до 14:00 11 сентября. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию.