В Сочи началось голосование на выборах депутатов ЗСК

Все голосующие получат по 2 бюллетеня. Фото: администрация Сочи

В Сочи 9 сентября началось голосование на выборах депутатов ЗСК 7-го созыва. С 08:00 заработали 244 избирательных участка. Стоит отметить, что проголосовать смогут более 380 тысяч сочинцев.

- Избиратели могут отдать свой голос в любой удобный для них день – пятницу, субботу или воскресенье. Участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, выборы в этому году проводятся по смешанной избирательной системе. Все голосующие получат по два бюллетеня.