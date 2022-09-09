Жители Адыгеи задавали интересующие вопросы в прямом эфире Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник Госжилинспекции Адыгеи ответила на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции Илона Кравцова совместно с республиканским ЦУР рассказала о качестве предоставления коммунальных услуг и работе управляющих компаний.

- Мы стараемся оперативно реагировать на обращения со стороны жителей Адыгеи. Жалоб действительно очень много, и причин для них еще больше. Управляющие компании зачастую не выполняют полный объем своей работы, - рассказала Илона Кравцова. - И подобные прямые эфиры, где мы вслух озвучиваем как саму проблему, так и ее источник, очень эффективны. Подконтрольные организации понимают, что теперь скрыть свои недоработки невозможно.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», запись прямого эфира можно посмотреть на официальной странице ЦУР Адыгеи "ВКонтакте". Кроме того, жители Адыгеи могут обратиться в жилищную инспекцию онлайн. Организация рассмотрит жалобы и интересующие граждан вопросы.