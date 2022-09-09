На Кубани озвучили итоги реализации «лесной амнистии» к 1 июля 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани озвучили итоги реализации «лесной амнистии» к 1 июля 2022 года. Как сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты, в крае за II квартал года исключены дублирующие сведения о 26 лесных участках площадью 200 тысяч гектаров.

Всего по итогам работы Кадастровой палаты и Управления Росреестра региона устранены пересечения границ 1,8 тысячи участков. Так, актуализированы сведения ЕГРН и исключены дублирующие данные о почти тысяче лесных участков.

По инициативе краевого Управления Росреестра «лесная амнистия» применялась более 1,6 тысячи раз, а по инициативе правообладателей и органов госвласти – 175 раз.

За II квартал 2022 года исключены дублирующие сведения о 26 лесных участках.

- Сегодня в ЕГРН содержатся сведения о более 10 тысяч лесных участков, общая площадь которых превышает 2 миллиона гектаров. По данным государственного лесного реестра, площадь лесных участков Краснодарского края составляет почти 1,3 миллиона гектаров. Сейчас в регионе продолжаются работы по реализации «лесной амнистии» и актуализации сведений ЕГРН, - отметил директор краевой Кадастровой палаты Иван Сулим.

Всего в стране по итогам работы Росреестра и органов госвласти с момента вступления в силу закона о «лесной амнистии» к 1 июля 2022 года из ЕГРН исключены дублирующие сведения о 45,1 тысячи лесных участков и устранены пересечения границ в сведениях о 6,9 тысячи участков.