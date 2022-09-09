В России появился первый производитель экочая

В России появился первый производитель эко-чая

Крупнейшее в России чаеводческое предприятие «Хоста-чай» отмечено сертификатом органического соответствия. В рамках полевого смотра достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2022» генеральный директор АО «Хоста-чай» получил первый органический сертификат в России производителя чая от первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева и заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в связи с чем Краснодарский край поднялся на третье место в России по количеству сертифицированных производителей органической продукции.

Сертификат выдан Роскачеством и является гарантией того, что для выращивания чайных культур не используются вещества, запрещенные органическим законодательством, а все последующие этапы производства соответствуют высоким стандартам качества.

«Хоста-чай» – это обширные чайные плантации в Адлерском районе Большого Сочи. Здесь производится классический байховый не купажированный чай высшего сорта. Черный, желтый, зеленый и красный чаи выращиваются в экологически чистой зоне с уникальным климатом. Черное море с одной стороны и Кавказские горы с другой дарят хостинскому чаю повышенное содержание танинов, но при этом мягкий вкус и естественную сладость. Эти уникальные вкусовые качества отличают выращенные в Сочи чайные культуры от традиционных китайских и индийских сортов. Перепады температур до отрицательных отметок позволяют естественно избавиться от вредителей, но при этом сохранить чайные кусты, именно поэтому хостинский чай не обработан пестицидами и считается экологически чистым продуктом.

С 2022 г. развитием предприятия занимается инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. В течение ближайших 10 лет в модернизацию хостинского чаепроизводства AVA Group инвестирует порядка 15 млрд руб., что позволит приумножить массу готовой продукции практически минимум в 3 раза. Инвестиционный проект также предполагает создание на прилегающих к плантациям территориях современной сельскохозяйственной инфраструктуры. Здесь появятся фермерские хозяйства, производящие молочную и кисломолочную продукцию, и винодельческие угодья. Важной частью проекта является развитие в этом районе экотуризма. Для любителей отдыха на природе будут проложены прогулочные тропы, построены кемпинги и глэмпинги.

- В последнее десятилетие в обществе развивается очень хороший тренд – стремление к потреблению максимально натуральных продуктов, не содержащих искусственных красителей и добавок. Мы рады, что на рынке появился первый российский чай с приставкой «эко». Для нас это означает, что мы движемся в правильном направлении, вкладывая ресурсы в развитие отечественного экологически чистого производства, - отметил вице-президент по стратегическому развитию AVA Group в Сочи Даниил Карбивник.