Море снова начинает прогреваться
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Жара до +31 градуса вернется в Краснодарский край с 10 сентября и продлится все выходные до 12 сентября. Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры.
В пятницу, 9 сентября, температура на всей территории Краснодарского края повысится до +27 градусов. Осадков не ожидается.
На Черноморском побережье жарко, но ветрено. Порывы достигнут 18 м/с в Анапе и Геленджике.
Температурного пика погода достигнет в воскресенье, 11 сентября. Столбики термометров покажут значения в +31 градус.
Напомним, из-за резкого похолодания в начале сентября морская вода остыла сразу на пять градусов. Самое теплое море сейчас в Сочи (+24 градуса), а самое холодное, как ни странно для Азовского побережья, в Приморско-Ахтарске (+20 градусов).