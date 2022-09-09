Море снова начинает прогреваться Фото: Виктор КЛЮШКИН

Жара до +31 градуса вернется в Краснодарский край с 10 сентября и продлится все выходные до 12 сентября. Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры.

В пятницу, 9 сентября, температура на всей территории Краснодарского края повысится до +27 градусов. Осадков не ожидается.

На Черноморском побережье жарко, но ветрено. Порывы достигнут 18 м/с в Анапе и Геленджике.

Температурного пика погода достигнет в воскресенье, 11 сентября. Столбики термометров покажут значения в +31 градус.

Напомним, из-за резкого похолодания в начале сентября морская вода остыла сразу на пять градусов. Самое теплое море сейчас в Сочи (+24 градуса), а самое холодное, как ни странно для Азовского побережья, в Приморско-Ахтарске (+20 градусов).