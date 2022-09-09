Учитель из Адыгеи представит республику на ТВ-конкурсе «Передача знаний»

В «Передаче знаний» в первом сезоне покажут 16 программ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учитель из Адыгеи представит республику на ТВ-конкурсе. 4 сентября стартовала премьера телевизионной программы «Передача знаний».

- Это первая на телевидении профессиональная игра учителей, в которой соревнуются педагоги различных регионов страны, а капитаны команд-участников – финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», - сообщили в пресс-службе Минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», местные жители смогут увидеть в первом сезоне 16 программ, где будут соревноваться 32 команды. В ходе игры педагоги будут отвечать на вопросы, выполнять лабораторные работы, а также участвовать в спортивных состязаниях. Учителям предстоит в прямом эфире проявить свою смекалку и эрудицию.