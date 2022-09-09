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Общество9 сентября 2022 7:23

Температура воды в Черном и Азовском морях резко повысилась

Синоптики опубликовали данные по температуре морской воды 9 сентября
Ева МУР
Вода снова начала прогреваться

Вода снова начала прогреваться

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Температура воды в Черном и Азовском морях резко повысилась. Об этом сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Самое теплое море по-прежнему в Сочи. Здесь вода прогрелась снова до +24 градусов. Такие же значения показывают градусники у побережья Туапсе. В Анапе море +23 градуса.

А в Геленджике и Новороссийске море по-прежнему холодное (+21 градус).

Впрочем, больше всего остыло Азовское море. В Ейске и Приморско-Ахтарске значения термометров воды поднялись лишь на одну отметку и составляют +20 градусов.

Напомним, в выходные, с 9 по 11 сентября, на всей территории Краснодарского края прогнозируется жаркая погода. Ожидается, что это положительно скажется на температуре морской воды.