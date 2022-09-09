Вода снова начала прогреваться Фото: Виктор КЛЮШКИН

Температура воды в Черном и Азовском морях резко повысилась. Об этом сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Самое теплое море по-прежнему в Сочи. Здесь вода прогрелась снова до +24 градусов. Такие же значения показывают градусники у побережья Туапсе. В Анапе море +23 градуса.

А в Геленджике и Новороссийске море по-прежнему холодное (+21 градус).

Впрочем, больше всего остыло Азовское море. В Ейске и Приморско-Ахтарске значения термометров воды поднялись лишь на одну отметку и составляют +20 градусов.

Напомним, в выходные, с 9 по 11 сентября, на всей территории Краснодарского края прогнозируется жаркая погода. Ожидается, что это положительно скажется на температуре морской воды.