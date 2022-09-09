Эксперты Кадастровой палаты Кубани назвали постройки, которые нельзя отнести к объектам капитального строительства

Эксперты Кадастровой палаты Кубани назвали постройки, которые нельзя отнести к объектам капстроительства Фото из архива КП

Эксперты Кадастровой палаты Кубани назвали постройки, которые нельзя отнести к объектам капстроительства. Такие объекты, соответственно, нельзя поставить на кадастровый учет.

Не все постройки считаются недвижимостью - объектами, которые ставятся на кадастровый учет и на которые регистрируются права.

В первую очередь к ним относятся некапитальные строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и которые можно переместить без небольшого ущерба их назначению. Это могут быть киоски, торговые павильоны, навесы, которые состоят из сборно-разборных конструкций, заборы, элементы благоустройства.

На кадастровый учет также не ставятся объекты, которые выполняют лишь обслуживающую функцию по отношению к участку и расположенному на нем зданию. Такие постройки не имеют самостоятельного функционального назначения и не считаются отдельными объектами гражданского оборота. К ним относятся, например, площадки и мощения из асфальта, бетона, которые улучшают полезные свойства участка, или подпорная стена, удерживающая от сползания или обрушения массив грунта на уклонах, септики, канализационные и водопроводные колодцы, инженерные сооружения как составная часть коммунальных сетей.

При классификации объекта учитывается и то, как возводилась постройка. Например, применение твердой основы при создании дороги – гарантия выравнивания поверхности. При этом в объекте нельзя выделить самостоятельных свойств, а только качества, улучшающие характеристики. Для подтверждения оснований отнесения объекта к недвижимости правильно устанавливать наличие проекта, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Уточняется, что наличие техпаспорта на такие объекты не означает, что они являются недвижимостью и подлежат кадастровому учету.

Постройка считается недвижимостью при наличии фундамента, прочной связи с землей, когда перемещение объекта невозможно без крупного ущерба. Учитываются также материал, из которого изготовлен объект; наличие документов технической инвентаризации, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию при их необходимости, проекта, заключения экспертизы, самостоятельного функционального назначения и возможность выступать в гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав.

- Только если объект подходит под критерии, его можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать на него права. Чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и различные постройки для животных. Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие негабаритные сооружения можно возводить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них, - отметила начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 краевой Кадастровой палаты Юлия Третьяк.