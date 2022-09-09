Прием заявок на новую меру поддержки резидентов промышленных парков с 12 сентября стартует на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прием заявок на новую меру поддержки резидентов промышленных парков стартует на Кубани. Подать документы можно с 12 по 15 ноября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Господдержка рассчитана для тех предприятий, которые организуют новые или расширят действующие производства, создадут рабочие места. Кроме того, выплату могут получить предприятия, которые переносят производства из других регионов в промышленные парки Кубани.

Резидентам предлагают 50%-ную компенсацию затрат на оплату аренды участков на период строительства или площадей, находящихся в индустриальных парках. В 2022 году на новую меру господдержки направили почти два миллиона рублей.

- Рассчитываем, что такой инструмент развития отрасли поспособствует размещению в промпарках к 2025 году не менее 18 новых резидентов и созданию порядка 7 новых промпроизводств, - отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой.

Подать заявку можно с 12 сентября по 15 ноября в департамент промышленной политики Краснодарского края. Полная информация размещена на официальном сайте ведомства.