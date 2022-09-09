После вмешательства прокуратуры жительнице Майкопа назначили детское пособие

После вмешательства прокуратуры женщине назначили выплаты на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Майкопского района Адыгеи провела проверку по отказу назначения детского пособия. Местной жительнице незаконно отказали в ежемесячной выплате на ребенка.

- Женщина подала заявление на сайте «Госуслуги» о предоставлении ей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РА, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Решением ГУ – ОПФР по РА ей было отказано в назначении указанной выплаты.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отказ объяснили тем, что среднедушевой доход семьи превышал величину прожиточного минимума. Однако в ходе проверки прокуратуры установлено, что эти сведения недостоверны. Заявление женщины удовлетворено, ей назначили пособие на ребенка.