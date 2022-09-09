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Общество9 сентября 2022 8:01

Вице-губернатор Александр Руппель проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

На Кубани стартовали выборы 2022
Светлана ОВДЕЙ
Александр Руппель проголосовал на избирательном участке в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Александр Руппель проголосовал на избирательном участке в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Александр Руппель проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Вице-губернатор посетил избирательный участок в Краснодаре.

- Благодаря поддержке коллег прошлого созыва Заксобрания края мы приняли огромный пул решений, направленных на рост экономики региона и благополучие каждого жителя. Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи, и принимаемые решения должны быть, в первую очередь, взвешенными и компетентными. Уверен, жители Кубани сделают грамотный выбор и сформируют сильный состав седьмого созыва депутатов ЗСК, - отметил замглавы региона.

Напомним, 9 сентября на Кубани открылись более 2,8 тысячи избирательных участков. Проголосовать можно в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Всего на Кубани пройдут 102 избирательные кампании.