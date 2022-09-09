Почти 5,7 тысячи наблюдателей работают на избирательных участках в Краснодаре

Максим Слюсарев проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Почти 5,7 тысячи наблюдателей задействованы на избирательных участках в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

9 сентября в краевом центре открылись 392 избирательных участка. Проголосовать жители города могут с 8:00 до 20:00 в течение трех дней.

Свой выбор сделал и.о. главы Краснодара. Максим Слюсарев проголосовал на участке в школе № 22 по улице Свободной.

- Призываю всех земляков прийти на выборы. Их важность безусловна, поскольку депутаты от Краснодара в законодательном органе власти региона будут принимать важные для города решения - об участии в краевых программах и нацпроектах. Решать те вопросы, которые стоят перед Краснодаром, прежде всего, в социальной сфере, благоустройстве. Будьте в числе тех, кто принимает решения, - обратился к жителям Максим Слюсарев.

Напомним, выборы продлятся до 11 сентября включительно. Первые итоги будут известны 12 сентября. А окончательные результаты озвучат в течение следующей недели.