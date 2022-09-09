В Адыгее начались выборы депутата Госсовета- Хасэ РА

Для голосования задействовано 195 избирательных участков во всех муниципалитетах, за исключением республиканской столицы - Майкопа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее начались выборы. В этом году для голосования задействовано 195 избирательных участков во всех муниципалитетах, за исключением республиканской столицы - Майкопа.

- На территории республики проводятся 43 избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Госсовета-Хасэ РА по одномандатному избирательному округу №21 Тахтамукайского района, выборы депутатов советов народных депутатов муниципальных образований и сельских поселений, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жители Адыгеи смогут проголосовать на выборах из дома. Такая возможность будет действовать на протяжении всех дней голосования. Для этого необходимо подать заявку в любое время до 14 часов 11 сентября.