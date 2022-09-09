Путешествуйте со вкусом вместе с «Агрокомплексом»!

Для участия в акции необходимо купить два йогурта, выпускаемых под торговой маркой «Агрокомплекс Выселковский». Фото: agrokomplex.ru

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева объявил о проведении акции «Путешествуй со вкусом» на свою продукцию. При покупке любых йогуртов бренда «Агрокомплекс Выселковский» покупатели могут выиграть одну из подарочных карт с предоплаченным номиналом и побороться за главный приз - сертификат на туристическую поездку на сумму 300 000 рублей.

«Наши вкусные и полезные йогурты изготовлены исключительно из компонентов отечественного производства: это свежее коровье молоко с собственных ферм компании и наполнители из спелых кубанских фруктов и ягод. Чистые составы, содержание пробиотиков делают йогурты «Агрокомплекса» любимым перекусом для всей семьи. Поклонников нашей продукции мы хотим порадовать призами нашей новой акции, которая продлится с 1 сентября по 28 октября 2022 года», - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Покупатели имеют шанс выиграть одну из 360 виртуальных предоплаченных карт номиналом 3 990 рублей, 16 виртуальных подарочных карт крупного ритейлера бытовой техники и электроники номиналом 50 000 рублей или подарочный сертификат на туристическую поездку стоимостью 300 000 руб.

Для участия в акции «Путешествуй со вкусом» необходимо до 28 октября 2022 года купить два йогурта, выпускаемых под торговой маркой «Агрокомплекс Выселковский», в любой из следующих торговых сетей, расположенных на территории нашей страны: «Агрокомплекс Выселковский», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит», «Табрис», «Лента», «Ашан», «Окей», «Метро», «ПУД», «Победа», «Озон», «Самокат». Оба продукта должны быть отражены в одном чеке торговой сети. Чек, подтверждающий факт совершения покупки, необходимо зарегистрировать на сайте https://вкусюга-промо.рф или в чат-боте акции.

Победители будут определяться каждые две недели. С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://вкусюга-промо.рф.

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, ОГРНЮЛ 1022303554635, ИНН 2328000083