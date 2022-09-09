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Общество9 сентября 2022 8:29

Глава Тахтамукайского района Аскер Савв провел прием жителей Адыгеи

Обращения граждан взяты под личный контроль главы района
Валерия ГОДОВНИКОВА
Основной темой обращений граждан к Аскеру Савву стал вопрос благоустройства и улучшения жилищных условий. Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района

Основной темой обращений граждан к Аскеру Савву стал вопрос благоустройства и улучшения жилищных условий. Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района

Глава Тахтамукайского района Адыгеи провел прием местных жителей. Основной темой обращений граждан к Аскеру Савву стал вопрос благоустройства и улучшения жилищных условий.

- В ходе приема Аскер Савв детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял гражданам последовательность их решений. Всем обратившимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», глава района взял под личный контроль решение проблем, с которыми к нему обратились. По ряду вопросов, требующих незамедлительных действий, Аскер Савв дал поручения соответствующим отделам.