Глава Тахтамукайского района Аскер Савв провел прием жителей Адыгеи

Основной темой обращений граждан к Аскеру Савву стал вопрос благоустройства и улучшения жилищных условий. Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района

Глава Тахтамукайского района Адыгеи провел прием местных жителей. Основной темой обращений граждан к Аскеру Савву стал вопрос благоустройства и улучшения жилищных условий.

- В ходе приема Аскер Савв детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял гражданам последовательность их решений. Всем обратившимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», глава района взял под личный контроль решение проблем, с которыми к нему обратились. По ряду вопросов, требующих незамедлительных действий, Аскер Савв дал поручения соответствующим отделам.