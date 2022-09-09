Застройщику грозит 10 лет тюрьмы за кражу 18 млн рублей при строительстве гостиницы в Сочи

Обвиняемого заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае перед судом предстанет директор строительный фирмы. 40-летнего мужчину обвиняют в краже 18 млн рублей во время возведения гостиницы.

По предварительным данным, застройщик предоставил заказчику фиктивные документы об объемах выполненных работ. Обвиняемый незаконно дополнительно вписал 18 млн рублей за постройку здания. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все материалы направлены в суд.

- Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что обвиняемого заключили под стражу.