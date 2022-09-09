Старший лейтенант полиции Семен Лазарев и лейтенант полиции Артур Ефимов Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике полицейские спасли жизнь мужчине с острой болью в животе. Сотрудники ДПС помогли вовремя доставить его в городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, женщина за рулем легковушки остановилась около сотрудников отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД РФ Геленджика. Водитель попросила помощи у полицейских, рассказав, что в машине находится ее муж с болью в животе. По пути в больницу его состояние ухудшалось, и женщина боялась не успеть вовремя доставить супруга в учреждение. Мужчине требовалась экстренная помощь, а добраться быстро до больницы мешали пробки.

Тогда старший лейтенант полиции Семен Лазарев и лейтенант полиции Артур Ефимов, долго не раздумывая, включили проблесковые маячки, специальные звуковые сигналы на служебном автомобиле и сопроводили машину с семьей в больницу. Здесь мужчину вовремя передали медикам, которые быстро оказали помощь.

Доставили меня в больницу с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Ребята молодцы, оперативно отреагировали на просьбу. Спасибо таким настоящим сотрудникам! – поблагодарил полицейских Станислав Приходько, которого доставили в больницу.

Сейчас с мужчиной все хорошо. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

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