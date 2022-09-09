На территории гостиничного комплекса «Волна» построят современный детский центр

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

Гостиничный комплекс «Волна» в Адлерском районе сделает акцент в том числе и на семейный отдых. Здесь на площади 800 квадратных метров запроектирован современный центр для детей всех возрастов.

Проект продуман до мелочей и разбит на тематические блоки, связанные с творчеством, спортом и активными играми.

- К работе над центром мы специально привлекли архитектурное бюро, чтобы, помимо разнообразного наполнения, для детей была создана особая атмосфера. Акцент, конечно, делаем на безопасности, но даже в таких условиях все зоны будут выглядеть очень уютно и ярко. Детский досуг - неотъемлемый элемент для хорошего семейного отдыха, потому что позволяет и родителям расслабиться, и маленьким гостям дарит положительные эмоции, - рассказал руководитель AR GROUP Айк Зебелян.

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

- Каждый наш комплекс мы проектируем так, чтобы здесь было комфортно не только взрослым, но и детям всех возрастов, и именно поэтому мы уделяем особое внимание строительству детской инфраструктуры. Совместно с известными архитектурными бюро и психологами мы тщательно продумываем будущие пространства: от расположения игровых зон до цветового оформления интерьера и его элементов. Уверена, детский центр в комплексе “Волна” станет одной из главных точек притяжения не только детей, но и их родителей, - отметила генеральный директор Nedvex Юлия Галимова.

В детском центре предусмотрены всевозможные домики для игр, батуты, площадки с холмами из специального покрытия, горки, бассейн с шариками. На территории также появятся скалодром и сетчатый городок. Увлечь детей творчеством и интеллектуальным развитием можно будет в зоне для мастер-классов, также здесь будут установлены интерактивные доски и большой конструктор.

Гостиничный комплекс «Волна» стал новым совместным проектом Nedvex и AR Group. Сдача объекта запланирована на 2023 год. Ранее это место было известно сочинцам и гостям как пансионат «Весна». Однако, учитывая новые требования и тенденции в туротрасли, было решено начать реконструкцию здания и территории, а также модернизировать базу предоставляемых услуг.