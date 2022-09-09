На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1889 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1889 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 91 год, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 680 положительных результатов, в Сочи - 137, в Новороссийске - 120, в Анапе – 77. 55 человек заболели в Крымском районе, 46 - в Тимашевском, 42 - в Динском, по 39 - в Армавире, Кавказском и Кореновском муниципалитетах.

В Выселковском районе прибавилось 36 пациентов, в Ейском и Мостовском - по 35, в Каневском - 31, в Калининском – 30, в Геленджике, Белореченском, Красноармейском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах – по 28. 27 человек заболели в Горячем Ключе, 26 - в Брюховецком районе, 25 - в Северском, 24 - в Староминском, 23 - в Павловском, 20 - в Тбилисском, по 18 – в Славянском и Туапсинском.

- В Гулькевичском районе 16 новых пациентов, в Апшеронском - 15, в Абинском - 14, в Ленинградском - 13, в Белоглинском и Лабинском - по 12, в Курганинском, Темрюкском и Усть-Лабинском - по 11. 8 жителей инфицированы в Успенском районе, 7 - в Новокубанском, по 6 - в Новопокровском, Отрадненском и Тихорецком, по 3 - в Кущевском и Щербиновском, 1 - в Крыловском, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены девять пациентов.