Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Алексей Богодистов посетил свой избирательный участок первым Фото: t.me/BogodistovAA

Мэр Геленджика проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом Алексей Богодистов сообщил в своем telegram-канале.

Как отметил глава города-курорта, на избирательный участок он пришел первым. Всего в регионе 9 сентября их открылось более 2,8 тысячи.

– До начала рабочего дня проголосовал на своем избирательном участке. Для меня выбор очевиден. Выехал на крупные избирательные участки, пообщался с людьми. Все отлично подготовлены, организовано музыкальное сопровождение, буфеты. Активность горожан есть на всех участках с самого утра. Пожелал всем хорошей работы на эти три дня голосования, - отметил Алексей Богодистов.

Напомним, жители региона могут проголосовать в течение трех дней – с 9 по 11 сентября – с 8:00 до 20:00. Для тех, кто не может посетить избирательные участки, организуют выездные выборы. Оформить заявку можно до 14:00 11 сентября – для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию.