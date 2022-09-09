Более 120 млн рублей налоговой задолженности погасил бизнесмен на Кубани, когда на него завели уголовное дело

Деньги уплачены

Следователи прекратили уголовное дело в отношении директора «Региональной инжиниринговой строительной компании» на Кубани, когда он погасил налоговую задолженность в 120,5 млн рублей.

- С третьего квартала 2017 по четвертый квартал 2018 года в компании не платили налоги. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье УК "Об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К слову, основная деятельность компании - строительство и обслуживание объектов.

После того как застройщика привлекли в качестве фигуранта уголовного дела, долг в размере 120,5 млн рублей он погасил вместе со штрафом.

- Следователи приняли решение прекратить уголовное дело в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджету РФ, - уточнили в ведомстве.

Однако эти обстоятельства, по закону, не являются реабилитирующими.