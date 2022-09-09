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Общество9 сентября 2022 9:24

Более 120 млн рублей налоговой задолженности погасил бизнесмен на Кубани, когда на него завели уголовное дело

После этого оно было прекращено
Ева МУР
Деньги уплачены

Деньги уплачены

Следователи прекратили уголовное дело в отношении директора «Региональной инжиниринговой строительной компании» на Кубани, когда он погасил налоговую задолженность в 120,5 млн рублей.

- С третьего квартала 2017 по четвертый квартал 2018 года в компании не платили налоги. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье УК "Об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К слову, основная деятельность компании - строительство и обслуживание объектов.

После того как застройщика привлекли в качестве фигуранта уголовного дела, долг в размере 120,5 млн рублей он погасил вместе со штрафом.

- Следователи приняли решение прекратить уголовное дело в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджету РФ, - уточнили в ведомстве.

Однако эти обстоятельства, по закону, не являются реабилитирующими.