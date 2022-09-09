Самолет, летевший из Саранска в Сочи, вынуждено приземлился в Астрахани

На борту стало плохо одному из пассажиров. Фото: Олег УМАРОВ

Самолет авиакомпании «Pegas Fly» 9 сентября выполнял рейс из Саранска в Сочи. Однако экипажу пришлось вынуждено приземлиться в Астрахани. На борту стало плохо одному из пассажиров.

- В зоне ответственности Актобе в Республике Казахстан, на высоте 10 350 метров командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решении произвести посадку в аэропорту Астрахань. Посадка в 01:33 благополучно, - сообщил в Telegram-канале Aviaincident.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину передали врачам скорой помощи. Самолет вылетел из Астрахани в Сочи в 05:34.